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В Украине за год вдвое увеличилось количество случаев домашнего насилия

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 15:09
В Украине за год вдвое увеличилось количество случаев домашнего насилия
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за первые шесть месяцев 2020 года правоохранители получили почти в два раза больше сообщений о домашнем насилии, чем это было в прошлом году. При этом президент Владимир Зеленский считает, что домашнее насилие является проблемой номер два в Украине после коронавируса.

Об этом он заявил в ходе встречи с представителями общественных и международных организаций.

"В условиях пандемии COVID-19 проблемой номер два после самого вируса стало увеличение домашнего насилия. Как пример, только за первые полгода полиция получила почти в два раза больше обращений относительно домашнего насилия, чем в прошлом полугодии", - сообщил Зеленский.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська беруть участь у зустрічі з представниками громадських та міжнародних організацій, присвяченій питанням реалізації державної політики з протидії та запобігання домашньому насильству.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 21 вересня 2020 р.

Напомним, сегодня Зеленский подписал указ о предотвращении гендерно обусловленного насилия.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за нынешнее полугодие правоохранители зафиксировали более 101 тысячи сообщений о домашнем насилии. При этом количество домашнего насилия не связывали с карантином.

Также сообщалось, что за полгода полиция открыла около 900 дел по факту домашнего насилия.

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Новости Украины Общество Владимир Зеленскийдомашнее насилие
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