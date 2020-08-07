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В Украине выросло количество сообщений о домашнем насилии на 40%

Киев, Пятница 07 августа 2020 14:08
В Украине выросло количество сообщений о домашнем насилии на 40%
Фото: увеличение домашнего насилия не связано с карантином (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

В период карантина тема домашнего насилия стала более актуальной

В Украине за первые полгода количество сообщений о домашнем насилии увеличилось на 40%. При этом в период карантина в полиции не фиксировали значительного увеличения сообщений о домашнем насилии.

Об этом на брифинге заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Она отметила, что за первые шесть месяцев 2020 года в полицию поступило более 101 тысячи сообщений о домашнем насилии.

"В период карантина тема домашнего насилия стала еще более актуальной, поскольку люди оказались несколько в закрытом помещении и в постоянном пребывании дома. Несмотря на это, Национальная полиция не фиксировала таких резких увеличений вызовов на линию "102" относительно домашнего насилия в период карантина", - отметила Паличенко.

По ее словам, увеличение сообщений о домашнем насилии связано с тем, что люди стали больше знать и лучше реагировать на проявления насилия.

Напомним, как сообщил в интервью РБК-Украина психотерапевт Олег Чабан, из-за карантина среди украинцев ухудшилось психическое состояние здоровья.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине могут ужесточить ответственность за домашнее насилие.

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