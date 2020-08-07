ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

За полгода полиция открыла около 900 дел по факту домашнего насилия

Украина, Пятница 07 августа 2020 17:34
За полгода полиция открыла около 900 дел по факту домашнего насилия
Фото: Александр Фацевич (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Также составлено более 64 тысяч админпротоколов

Национальная полиция за полгода открыла около 900 дел по факту домашнего насилия. По словам замглавы Нацполиции Александра Фацевича, граждане стали меньше скрывать такие факты и чаще обращаться за помощью к правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Указано, что в Нацполиции были созданы и уже активно работают 45 мобильных групп по противодействию домашнему насилию. В то же время запланирован запуск еще 50 таких групп.

"Сейчас они работают в каждом крупном городе, и мы планируем запустить такие группы в сельской местности. Полицейские в составе таких групп занимаются не только реагированием. Их задача также - профессиональная консультация пострадавшим от домашнего насилия и профилактика с обидчиком", - отметил он.

Фацевич подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом прослеживается системное рост сообщений о фактах домашнего насилия.

"В этом году полицейские открыли уже около 900 уголовных производств за совершение домашнего насилия и составили более 64 000 административных протоколов", - сказал заместитель главы НПУ.

Напомним, замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко заявила, что в Украине за первые полгода количество сообщений о домашнем насилии увеличилась на 40%; однако в период карантина в полиции не фиксировали значительного увеличения сообщений о домашнем насилии.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут ужесточить ответственность за домашнее насилие.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины полициядомашнее насилие
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь