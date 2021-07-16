В Украине арестованное имущество будут продавать на онлайн-аукционах

В Украине появятся электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3360-1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Реализация арестованного имущества происходит на е-аукционе или по фиксированной цене.
Продать по фиксированной цене могут имущество, оценочная стоимость которого не превышает 30 минимальных размеров заработной платы. Однако такая продажа неприменима к недвижимому имуществу, транспортным средствам, воздушным, морским и речным суднам независимо от их стоимости.
Порядок проведения аукционов определяет Министерство юстиции.
Предусмотрено проведение е-аукционов с возможностью понижения начальной цены.
Напомним, за основу этот закон Рада приняла в начале февраля.
Как писало РБК-Украина, ВР запретила Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5141.