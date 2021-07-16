В Україні арештоване майно продаватимуть на онлайн-аукціонах

В Україні з'являться електронні аукціони з продажу арештованого майна. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №3360-1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Реалізація арештованого майна відбувається на е-аукціоні або за фіксованою ціною.
Продати за фіксованою ціною можуть майно, оціночна вартість якого не перевищує 30 мінімальних розмірів заробітної плати. Однак такий продаж не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських і річкових суднам незалежно від їх вартості.
Порядок проведення аукціонів визначає Міністерство юстиції.
Передбачене проведення е-аукціонів з можливістю зниження початкової ціни.
Нагадаємо, за основу цей закон Рада прийняла на початку лютого.
Як писало РБК-Україна, ВР заборонила Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду. Народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №5141.