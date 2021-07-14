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Рада запретила АРМА продавать конфискат без решения суда

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Украина, Среда 14 июля 2021 14:41
Рада запретила АРМА продавать конфискат без решения суда Фото: Рада приняла закон, которым запретила АРМА продажу конфиската без решения суда (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада запретила Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5141.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 322 нардепа.

В комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко уточнила, что отныне до обвинительного приговора суда АРМА запрещено продавать любое недвижимое имущество, а движимое имущество можно продавать в исключительных случаях без согласия собственника по решению следственного судьи, суда.

"Это скоропортящиеся продукты, преимущественно продукты питания. Товар, который быстро теряет в цене. Активы, которые дорого хранить: условно говоря, те же медицинские маски. Они мало стоят, но хранить их дорого", - сообщила парламентарий.

Речь идет о случаях, когда расходы на хранение движимого имущества в течение одного календарного года составляют более 50 процентов его стоимости.

Согласно закону, реализацию активов будут осуществлять юридические лица, определенные на конкурсной основе. Порядок отбора юрлиц и реализации активов на публичных торгах (аукционах) и/или электронных торгах определяет Кабинет министров.

Документ в случае подписания президентом вступит в силу с 1 ноября 2021 года.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу в конце июня.

Как писало РБК-Украина, ранее временно исполняющий обязанности главы АРМА Виталий Сигидин заявил, что запрет агентству реализовывать имущество до приговора суда "полностью заблокирует работу по реализации активов, которые могут быть испорчены и теряют свою стоимость".

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нацагентство по розыску и управлению активами Верховная рада
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