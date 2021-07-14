Рада запретила АРМА продавать конфискат без решения суда
Верховная рада запретила Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5141.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 322 нардепа.
В комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко уточнила, что отныне до обвинительного приговора суда АРМА запрещено продавать любое недвижимое имущество, а движимое имущество можно продавать в исключительных случаях без согласия собственника по решению следственного судьи, суда.
"Это скоропортящиеся продукты, преимущественно продукты питания. Товар, который быстро теряет в цене. Активы, которые дорого хранить: условно говоря, те же медицинские маски. Они мало стоят, но хранить их дорого", - сообщила парламентарий.
Речь идет о случаях, когда расходы на хранение движимого имущества в течение одного календарного года составляют более 50 процентов его стоимости.
Согласно закону, реализацию активов будут осуществлять юридические лица, определенные на конкурсной основе. Порядок отбора юрлиц и реализации активов на публичных торгах (аукционах) и/или электронных торгах определяет Кабинет министров.
Документ в случае подписания президентом вступит в силу с 1 ноября 2021 года.
Напомним, Рада приняла этот закон за основу в конце июня.
Как писало РБК-Украина, ранее временно исполняющий обязанности главы АРМА Виталий Сигидин заявил, что запрет агентству реализовывать имущество до приговора суда "полностью заблокирует работу по реализации активов, которые могут быть испорчены и теряют свою стоимость".