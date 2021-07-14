Рада запретила АРМА продавать конфискат без решения суда

Верховная рада запретила Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5141.

"За" проголосовали 322 нардепа.

В комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко уточнила, что отныне до обвинительного приговора суда АРМА запрещено продавать любое недвижимое имущество, а движимое имущество можно продавать в исключительных случаях без согласия собственника по решению следственного судьи, суда.

"Это скоропортящиеся продукты, преимущественно продукты питания. Товар, который быстро теряет в цене. Активы, которые дорого хранить: условно говоря, те же медицинские маски. Они мало стоят, но хранить их дорого", - сообщила парламентарий.

Речь идет о случаях, когда расходы на хранение движимого имущества в течение одного календарного года составляют более 50 процентов его стоимости.

Согласно закону, реализацию активов будут осуществлять юридические лица, определенные на конкурсной основе. Порядок отбора юрлиц и реализации активов на публичных торгах (аукционах) и/или электронных торгах определяет Кабинет министров.

Документ в случае подписания президентом вступит в силу с 1 ноября 2021 года.