Арестованное имущество в Украине хотят продавать на онлайн-аукционах
В Украине могут появиться электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Верховной раде рекомендуют окончательно определить порядок их проведения.
Указано, что комитет по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом соответствующий законопроект №3360-1.
Отмечается, что ко второму чтению документа поступили поправки по детализации названия законопроекта и процедуры электронных аукционов.
Этот закон исключает процедуру реализации по фиксированной цене.
Е-аукционы будет проводить Кабинет министров по представлению Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
В документе прописано проведение е-аукционов с возможностью понижения начальной цены; усовершенствована реализация предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов.
"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета и технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.
Напомним, за основу этот закон Рада приняла в начале февраля.
Как писало РБК-Украина, парламент отменил запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.