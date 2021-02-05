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Рада взялась за электронные аукционы по продаже арестованного имущества

Украина, Пятница 05 февраля 2021 13:58
Рада взялась за электронные аукционы по продаже арестованного имущества
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада взялась за электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Парламент планирует определить порядок их проведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За соответствующий законопроект №3360-1 за основу проголосовали 276 парламентариев.

Документ предлагает сделать систему реализации такого имущества более прозрачной.

Закон исключает процедуру реализации по фиксированной цене.

Проводить аукционы будет Кабинет министров по представлению Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Документ разрешает проведение электронных аукционов способом продажи имущества с возможностью понижения начальной цены.

Совершенствуется и процедура реализации предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов для придания им юридической достоверности.

Напомним, Рада также планирует отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

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