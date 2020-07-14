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В Украине почти 640 новых случаев коронавируса

Вторник 14 июля 2020 09:17
В Украине почти 640 новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине уже почти 45 тысяч зараженных

По состоянию на 14 июля в Украине заразились коронавирусом еще 638 человек. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области и Киеве.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на онлайн-брифинге.

С начала пандемии заразился 54 771 человек. Всего выздоровели 27 157 человек и 1414 человек умерли.

За вчера выздоровел 651 человек и 14 человек умерли. Количество зарегистрированных активных больных составляет 26 205.

Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали регионы с минимальным количеством активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения.

Отметим, по состоянию на 13 июля, карантин запрещено ослаблять семи областям.

Также ранее медики назвали места, где риск подхватить коронавирус минимальный и где заразиться можно с вероятностью почти 100%.

Также ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступает за пересмотр украинского списка стран "красной зоны".

Добавим, Европейский союз вносит в свой список "красной зоны" те страны, заболеваемость коронавирусом в которых выше, чем в среднем по ЕС.

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