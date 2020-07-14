ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні майже 640 нових випадків коронавірусу

Вівторок 14 липня 2020 09:17
В Україні майже 640 нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні вже майже 45 тисяч заражених

Станом на 14 липня в Україні заразились коронавірусом ще 638 людей. Найбільше нових випадків виявили у Львівській області та Києві.

Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов на онлайн-брифінгу.

З початку пандемії заразилась 54 771 людина. Загалом одужало 27 157 людини та 1414 людей померли.

За вчора одужала 651 людина та 14 осіб померли. Кількість зареєстрованих активних хворих складає 26 205.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я назвали регіони з мінімальною кількістю активних хворих COVID-19 на 100 тисяч населення.

Відзначимо, станом на 13 липня, карантин заборонено послаблювати семи областям.

Також раніше медики назвали місця, де ризик підхопити коронавірус мінімальний і де заразитися можна з ймовірністю майже 100%.

Також раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступає за перегляд українського "чорного списку червоної зони".

Додамо, Європейський союз вносить до свого списку "червоної зони" ті країни, захворюваність коронавірусом в яких вище, ніж в середньому по ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся