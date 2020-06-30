ЕС разрешил открыть границы для некоторых категорий украинцев: список

В страны ЕС смогут попасть студенты, сезонные работники и специалисты
Европейский союз продлил запрет на несущественные поездки украинцев, однако есть исключения. Совет ЕС определил категории граждан третьих стран, которые все-таки смогут попасть в Европу.
Об этом говорится в рекомендациях Совета ЕС.
В рекомендациях говорится, что если временные ограничения продолжают применяться к третьей стране, следующие категории должны быть от них освобождены независимо от целей поездки:
Кроме того, конкретные категории перечислены в приложении к документу:
Отметим, сегодня ЕС опубликовал список из 14 стран, граждане которых могут посещать страны Евросоюза без ограничений с 1 июля. В данный зеленый список Украина пока не входит, однако он будет обновляться каждые две недели.
Напомним, ранее сообщалось, что Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины как минимум до 15 июля; решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране.
В Министерстве здравоохранения разъяснили, что на сегодня показатель заболевания коронавирусом в Украине составляет 57 случаев на 100 тысяч населения, что превышает установленный ЕС ориентир в не более 16 случаев на 100 тысяч.
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Автор: РБК-Украина