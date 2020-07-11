Места самого сильного заражения коронавирусом: медики составили список рисков
Суббота 11 июля 2020 18:31
Новина українською
Места с наибольшим риском заражения COVID-19 (Фото: freepik)
Медики назвали места, где риск подхватить вирус минимальный и где заразиться можно быстрее всего
Врачи составили список мест, где вероятность подхватить COVID-19 самая высокая и самая наименьшая. Отмечается, что занятия спортом на свежем воздухе, посещение музеев и походы в супермаркет относятся к местам с низким уровнем заражения.
Израильский Минздрав выпустил таблицу, в которой указал места и деятельность людей, которые способствуют распространению коронавируса. Все места и деятельность разбиты на 9 групп. Список разместил на своей странице в Facebook Олег Вишняков.
Занятия и места с самым низким риском заражения:
- 1 категория: доставка еды курьерами, занятия спортом на воздухе
- 2 категория: детские игры (дети-подростки), использование одного туалета в доме, заправка машин на АЗС, кемпинг, посещение музея.
- 3 категория: поход в гости в другую семью, посещение врача, еда за пределами дома, покупки в супермаркете, отдых на пляже, ходьба по оживленной улице
Занятия и места со средним риском заражения:
- Категория 4: купание в общественном бассейне, посещение торгового центра, пользование общественными туалетами, пикник на природе, пребывание в гостинице.
- Категория 5: посещение кинотеатра, занятия в школе и летние лагеря, посещение казино, работа в общем офисе, посещение парикмахерской, спортивные игры на спортивной площадке.
- Категория 6: перелеты, посещение ресторана, поездка в автобусе или поезде, занятия в спортзале, боулинг, посещение пожилого человека в его доме, игра в баскетбол.
Занятия и места с наибольшей опасностью:
- Категория 7: посещение свадьбы, рукопожатия или объятия, отказ от ношения защитной маски, еда в общественной столовой, игры на детских площадках.
- Категория 8: посещение спектакля или концерта, посещение синагоги, церкви, мечети, посещение стадиона, посещение паба (внутри помещения).
Места и занятия с наибольшим риском заражения:
- Категория 9: посещение ночного клуба.
Подобную таблицу составили также и ученые из медицинской ассоциации Техаса. Они ввели 9-бальную шкалу, где 1-самая маленькая вероятность заражения, а 9 – самый большой риск заболеть. Об этом пишет "Укринформ".
В самые опасные зоны у американских специалистов попали:
- Обед в общественной столовой – 8 балов
- Посещение многолюдного концерта – 9 балов
- Тренировки в спортзале – 8 балов
- Посещение стадиона – 9 балов
- Посещение парка развлечений – 8 балов
- Религиозные службы, где более 500 человек – 9 балов
- Посещение кинотеатров – 8 балов
- Посещение баров – 9 балов.
Фото: Укринформ
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