Кулеба предлагает пересмотреть украинский список стран "красной зоны"

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба выступает за то, чтобы списки формировались как в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступает за пересмотр украинского списка стран "красной зоны". По его мнению, необходимо изменить критерии формирования такого списка.

Об этом он заявил в интервью "Сегодня".

Кулеба отметил, что МИД проанализировал модель Министерства здравоохранения Украины, по которым формируют списки "красных" и "зеленых" стран. По его словам, он уже обсудил с министром Максимом Степановым необходимость скорректировать критерии.

"Мы, как и ЕС, тоже должны привязаться не к конкретной цифре, которая завтра уже может быть не актуальной, а критериям. Например, если в стране "Х" показатель больных на 100 тысяч населения больше, чем в Украине, тогда она относится к красной зоне, а не писать, что любая страна, в которой более 40 больных на 100 тысяч населения, автоматически попадает в "красный" список", - отметил Кулеба.

Он также выразил надежду, что Минздрав в ближайшее время откорректирует параметры формирования списков.

Напомним, Европейский союз вносит в свой список "красной зоны" те страны, заболеваемость коронавирусом в которых выше, чем в среднем по ЕС.

В свою очередь, Украина вносит в этот список те страны, в которых показатель заболеваемости превышает 40 случаев на 100 тысяч населения.