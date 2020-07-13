Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Из списка пропала Тернопольская, но добавилась Харьковская область
В Украине семь областей остаются не готовыми к ослаблению карантина. Из списка исключили Тернопольскую, но включили Харьковскую область.
Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.
Согласно списку, по состоянию на утро, 13 июля, к ослаблению не готовы такие области:
Отметим, для ослабления карантина области должны соответствовать четырем критериям:
Напомним, в Украине за прошлые сутки зафиксировали значительный спад новых случаев заболевания коронавирусом - 612; больше всего заболели во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине заработали большинство кафе и ресторанов после ослабления карантина.