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Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Украина, Понедельник 13 июля 2020 09:59
Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Из списка пропала Тернопольская, но добавилась Харьковская область

В Украине семь областей остаются не готовыми к ослаблению карантина. Из списка исключили Тернопольскую, но включили Харьковскую область.

Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

Согласно списку, по состоянию на утро, 13 июля, к ослаблению не готовы такие области:

  • Винницкая (превышен показатель динамики);
  • Волынская (процент выявления);
  • Донецкая (охват тестирования);
  • Закарпатская (загруженность больничных коек и процент выявления);
  • Ровенская (процент выявления);
  • Харьковская (процент выявления);
  • Черниговская (охват тестирования).

Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Отметим, для ослабления карантина области должны соответствовать четырем критериям:

  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения;
  • процент выявления COVID-19 должен составлять менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Напомним, в Украине за прошлые сутки зафиксировали значительный спад новых случаев заболевания коронавирусом - 612; больше всего заболели во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине заработали большинство кафе и ресторанов после ослабления карантина.

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