Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Из списка пропала Тернопольская, но добавилась Харьковская область

В Украине семь областей остаются не готовыми к ослаблению карантина. Из списка исключили Тернопольскую, но включили Харьковскую область.

Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

Согласно списку, по состоянию на утро, 13 июля, к ослаблению не готовы такие области:

Винницкая (превышен показатель динамики);

Волынская (процент выявления);

Донецкая (охват тестирования);

Закарпатская (загруженность больничных коек и процент выявления);

Ровенская (процент выявления);

Харьковская (процент выявления);

Черниговская (охват тестирования).

Отметим, для ослабления карантина области должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения;

процент выявления COVID-19 должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Напомним, в Украине за прошлые сутки зафиксировали значительный спад новых случаев заболевания коронавирусом - 612; больше всего заболели во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине заработали большинство кафе и ресторанов после ослабления карантина.