В Украине при 3 тысячах случаев COVID-19 в день за месяц закончатся койки

При темпах распространения коронавируса в Украине на уровне более 3 тысяч подтвержденных больных в день за месяц закончатся места в больницах. В таком случае не исключено, что в Украине повторится итало-испанский сценарий.

Об этом рассказали информированные источники РБК-Украина в правительстве.

"Если будет 3 тысячи больных в день - через месяц мы заполним больницы", - сказал собеседник.

По его словам, в таком случае Украина может пойти по итало-испанскому сценарию развития эпидемии. И на сегодня ни одна страна в мире не понимает, от чего зависит распространение коронавируса и какие именно меры на это существенно влияют.

"И ВОЗ рекомендует не вводить локдаун. И правительство не собирается погрузить страну в локдаун. Будем стараться регулировать вспышку существующим адаптивным карантином. Локдаун экономика не выдержит", - сказал он.

Источник добавил, что сегодня в Украине заполнено 6 тысяч койко-мест пациентами с коронавирусом либо людьми с подозрением на COVID-19.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров отказался от жесткого карантина в отношении бизнеса в случае второй волны COVID-19.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена карантина в Украине приведет к катастрофе.