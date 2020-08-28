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Кабмин отказался от повторного жесткого карантина

Киев, Пятница 28 августа 2020 11:19
Кабмин отказался от повторного жесткого карантина
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Шмыгаль пообещал бизнесу не вводить существенных ограничений

Кабинет министров Украины не будет рассматривать введение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса. Зато будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с участниками Европейской бизнес ассоциации сообщает пресс-служба ЕБА.

В то же время, как сообщил Шмыгаль, правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над разработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над воплощением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.

Как сообщало РБК-Украина, адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 октября 2020 года.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина, что правительство Украины отдает предпочтение точечному реагированию на вспышки эпидемии в случае второй волны COVID-19 и полного закрытия бизнеса не планируется.

Отметим, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавирус слишком преувеличена и что есть много других, более опасных заболеваний.

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