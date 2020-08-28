Отмена карантина приведет к катастрофе, - Минздрав

Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена карантина приведет к катастрофе. По его словам, больницы будут переполнены пациентами с коронавирусной болезнью.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

Глава Минздрава подчеркнул, что количество заболевших постоянно растет. Также возрастает и число людей, которые госпитализируются с коронавирусом.

"Сегодня утром в наших больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находилось 6544 человека... Отмена карантина приведет к катастрофе. Если полностью отменить карантин, у нас просто не будет, где оказывать помощь, все больницы будут заполнены", - подчеркнул Степанов.

Он призвал соблюдать "правила новой реальности".

"Если мы не хотим видеть апокалиптические кадры, когда некуда госпитализировать, давайте просто соблюдать правила новой реальности, которая у нас есть", - сказал министр.

Напомним, на 28 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, заразились 2438 человек; больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Тернопольской, Одесской областях.

Как писало РБК-Украина, 27 августа в Украине выявили вспышку новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1974 человека.

Кроме того, Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.