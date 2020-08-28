В Украине антирекорд по коронавирусу: 2438 новых случаев

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

По состоянию на 28 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, заразились 2438 человек. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Тернопольской, Одесской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 августа, тогда заразились 2328 человек за сутки.

По состоянию на сегодня в стране уже 114 497 случаев заражений, 55 083 случая выздоровления, 2451 смерть от вируса. В частности, за сутки умерли 48 человек, что только на 1 случай меньше предыдущего антирекорда.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+215), в Киеве (+251), в Черновицкой области (+155), Ровенской области (+103), Ивано-Франковской области (+176), Харьковской области (+242), Одесской области (+214), Тернопольской области (+233).

Напомним, по состоянию на 27 августа в Украине выявили вспышку новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1974 человека.

Отметим, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Также Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.