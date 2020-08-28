В Україні при 3 тисячах випадків COVID-19 на день за місяць закінчаться койки

При темпах поширення коронавірусу в Україні на рівні понад 3 тисячі підтверджених хворих на день за місяць закінчаться місця в лікарнях. У такому разі не виключено, що в Україні повториться італо-іспанська сценарій.

Про це розповіли інформовані джерела РБК-Україна в уряді.

"Якщо буде 3 тисячі хворих на день - за місяць ми заповнимо лікарні", - сказав співрозмовник.

За його словами, в такому випадку Україна може піти за італо-іспанським сценарієм розвитку епідемії. І на сьогодні жодна країна в світі не розуміє, від чого залежить поширення коронавірусу та які саме заходи на це істотно впливають.

"І ВООЗ рекомендує не вводити локдаун. І уряд не збирається занурити країну в локдаун. Будемо намагатися регулювати спалах існуючим адаптивним карантином. Локдаун економіка не витримає", - сказав він.

Джерело додало, що сьогодні в Україні заповнено 6 тисяч ліжко-місць пацієнтами з коронавірусом або людьми з підозрою на COVID-19.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів відмовився від жорсткого карантину щодо бізнесу в разі другої хвилі COVID-19.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що скасування карантину в Україні призведе до катастрофи.