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В Украине уже 27 пограничников заболели COVID-19

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 10:41
В Украине уже 27 пограничников заболели COVID-19
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В целом в Государственной прикордоній службе от коронавируса выздоровели 4 человека

Сейчас в Украине коронавирусную инфекцию подтверждено у 27 пограничников. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в результате тестирования работников Государственной пограничной службы Украины на коронавирус было зарегистрировано 27 положительных ПЦР-тестов. Однако из общего количества инфицированных вирусом пограничников 4 человека вылечились от болезни и еще 23 человека продолжают лечение.

Как отмечается, под наблюдением медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные - изолированы в подразделениях или обсерваториях.

Напомним, ранее сообщалось, что еще у трех сотрудников пограничной службы подтвердилась коронавирусная инфекция. Инфекция была зафиксирована у пограничников из Закарпатской, Житомирской и Одесской области.

Также в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 11 мая, подтвердили еще пять случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Кроме того, по состоянию на утро 12 мая в Украине фиксируют 16 023 зараженных коронавирусом COVID-19, что на 375 больше, чем было вчера.

Теги Новости Украины пограничникиКоронавирус
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