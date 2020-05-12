ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ровенской области зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 10:17
В Ровенской области зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Всего в области подтверждено 1028 случаев коронавируса

В Ровенской области лабораторно подтверждено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Ровенской областной госадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

Как он сообщил, коронавирус был зарегистрирован у 5 жильцов из г. Ровно, и у 2 с Рокитновского района (с.Березово). Возраст инфицированных от 42 до 68 лет.

В целом в области зафиксировали 1028 случаев инфицирования вирусом, из них 215 - медработников и 78 - детей. Погибли от болезни - 23 человека, однако выздоровели 173 человека. В больницах находится 182 пациента, подсоединены к ИВЛ -1, в реанимации - 16.

Как отмечается, в Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья находятся 174 образца. В общем, сначала вспышки коронавируса, сделано 7449 исследований.

Напомним, адаптивный карантин ввели в некоторых районах Ровенской области, поскольку там остается большое количество больных.

Вместе с тем, в Черновицкой области в течение предыдущих суток, 11 мая, зафиксировано 72 новые случаи заболевания коронавирусом. За минувшие сутки скончались еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека.

Также за прошедшие сутки в Житомирской области лабораторно подтверждены еще два новых случая заражения коронавирусом.

Теги Новости Украины Ровенская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь