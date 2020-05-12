ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в ВСУ: за сутки заболели еще пять военных

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 10:25
Коронавирус в ВСУ: за сутки заболели еще пять военных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего от COVID-19 лечатся 45 сотрудников ВСУ

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 11 мая, подтвердили еще пять случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что новых случаи выявлены в Черновицком гарнизоне, а также в Ровенской и Кировоградской областях.

"В учреждениях здравоохранения находятся 2 человека (в изоляторе медицинского пункта воинской части Черновицкого гарнизона - 1 военнослужащий, в инфекционной больнице города Кропивницкий - 1 работник ВС Украины. 3 человека (Черновицкий гарнизон - 1 военнослужащий и Ровенская область - 2 работника ВС Украины) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - сообщили в ВСУ.

Всего по состоянию на утро 12 мая коронавирусом болеют 45 сотрудников ВСУ. Выздоровели за период пандемии 55 человек, 2 - умерли.

Напомним, всего за прошлые сутки в Украине подтвердили 375 новых случаев коронавируса. При этом второй день подряд в стране фиксируется уменьшение новых заболеваний. Общее количество инфицированных превысило 16 тысяч человек.

Также сообщалось, что за 11 мая зарегистрировали 17 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего в Украине умерли 245 человек.

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь