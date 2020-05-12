Коронавирус в Украине 12 мая: количество зафиксированных случаев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус в Украине не ослабевает

Коронавирус распространяется в регионах Украины. За сутки Минздрав зафиксировал 416 новых заражений и 17 летальных случаев COVID-19 в стране. Всего количество инфицированных достигло 15648 больных, умерли 408 украинцев, вылечились 3288 пациентов.

За сутки наибольшее количество зараженных выявлено в Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 12 мая

Черновицкая область – 2324 инфицированных. За сутки заразились коронавирусом 56 жителей региона. В Заставновском районе скончался 62-летний депутат сельского совета, у которого кроме COVID-19 были хронические болезни. Ситуация в области с заболеваемостью и смертностью остается критической. Впервые инфицированные COVID-19 в Украине выявлены в Черновицкой области 3 марта.

Киев – 1871 инфицированный. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об увеличении количества зараженных в Киеве на 66 больных, среди них 6 медиков. Всего госпитализированы с COVID-19 в столице 26 жителей. Мэр Виталий Кличко предупредил, что в случае дальнейшего роста заболеваемости в городе карантин может вновь усилен. Первые инфицированные зарегистрированы в столице 16 марта.

Ивано-Франковская область – 1126 инфицированных. За сутки количество заразившихся увеличилось на 10 человек. Впервые коронавирус обнаружен в регионе 19 марта.

Тернопольская область – 1018 инфицированных. В регионе зафиксированы 19 новых зараженных за сутки. По информации властей, больницы региона заполнены инфицированными COVID-19 на 12%. За все время пандемии в области выздоровели 337 человек, скончались от осложнений 18. Первые данные о наличии инфекции на Тернопольщине появились 19 марта.

Киевская область – 1000 инфицированных. По данным властей региона, заразились за сутки коронавирусом 28 жителей. В области среди всех заболевших диагноз COVID-19 поставлен 91 ребенку и 158 медицинским работникам. Первые заболевшие в регионе зафиксированы 17 марта.

Ровенская область – 978 инфицированных. В Сарненской больнице умерла от коронавируса 59-летняя женщина из Вараша. По данным Минздрава, в регионе за сутки заразились 52 жителя. Местные власти сообщают о 1004 подтвержденных случаях инфицирования в области. Первые больные обнаружены в Сарненской районной больнице 27 марта.

Львовская область – 798 инфицированных. Минздрав зафиксировал 45 новых заболевших коронавирусом за сутки. Всего госпитализированы с COVID-19 268 жителей региона, находятся в реанимации 8 больных, 3 - на аппарате искусственной вентиляции легких. Первые инфицированные на Львовщине зарегистрированы 20 марта.

Днепропетровская область – 731 инфицированный. Власти сообщили о новых 27 инфицированных за сутки. Новые случаи подтверждены в Днепре – 20 жителей, в Кривом Роге – 4, и по одному в Каменском, Павлограде и Софиевском районе. Первые зараженные зафиксированы в Днепре 19 марта.

Закарпатская область – 730 инфицированных. В регионе за сутки выявлено 35 новых заболевших, из них 9 в Ужгороде. На данный момент в областном центре болеют коронавирусом 262 жителя, за все время скончались от осложнений 6, вылечились 43. Первые данные об инфекции на Закарпатье появились 26 марта.

Одесская область – 646 инфицированных. В Подольске скончались от коронавируса 56-летняя работница локомотивного депо и 73-летняя пенсионерка. Всего из 7 человек, скончавшихся от COVID-19 в области, 5 жили в Подольске. В настоящее время в Подольске инфицированы 326 жителей. За сутки в регионе заболели коронавирусом 10 человек: в Одессе – 4, в Балтском районе – 3, в Подольском районе – 2, в Овидиопольском – 1. Первые зараженные в Одессе зафиксированы 24 марта.

Харьковская область – 595 инфицированных. За сутки умерли от коронавируса в регионе трое харьковчан: 74-летняя женщина и двое мужчин 45 и 53-летнего возраста. Количество инфицированных увеличилось за 24 часа на 23 больных, трое из которых медики. На данный момент госпитализированы в регионе 204 жителя, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, 7 - на кислородной поддержке. Впервые больные COVID-19 в Харькове выявлены 28 марта.

Винницкая область – 553 инфицированных. 9 жителей области заразились за сутки. Первые заболевшие коронавирусом зафиксированы в Виннице 25 марта. В целом за весь период пандемии выздоровели 291 пациент, скончались от осложнений инфекции шестеро.

Житомирская область – 523 инфицированных. За сутки в области выявлены 6 новых инфицированных. По данным властей региона, наибольшее количество больных зафиксировано в Житомире 181 человек, в Коростене – 99 и в Бердичеве – 92. Первые случаи болезни выявлены в регионе 12 марта.

Волынская область – 482 инфицированных. 12 новых зараженных обнаружены за сутки. Первые случаи инфицирования на Волыни зарегистрированы 25 марта.

Кировоградская область – 420 инфицированных. Глава облгосадминистрации Андрей Балонь проинформировал о 4 новых зараженных и 3 выздоровевших за сутки. Всего на данный момент вылечились от COVID-19 в регионе 242 жителя. Первые зараженные выявлены в регионе 29 марта.

Черкасская область – 342 инфицированных. За последние 24 часа скончались от коронавируса трое больных: 43-летний мужчина с сахарным диабетом, 83-летняя женщина с инсультом и пневмонией и 72-летний мужчина с тяжелой пневмонией. В регионе подтвержден один новый случай заражения. Всего в области скончались от осложнений болезни 11 жителей, выздоровел 101 человек. Впервые инфекция выявлена на Черкащине 22 марта.

Запорожская область – 329 инфицированных. За сутки в регионе зафиксировано одно новое заражение COVID-19. За все время пандемии наибольшее количество больных обнаружено в областном центре - 240. Первые случаи инфицирования зафиксированы в регионе 25 марта.

Полтавская область – 247 инфицированных. В регионе сообщили об одном новом случае болезни за сутки. Впервые инфекция выявлена на Полтавщине 27 марта.

Николаевская область – 223 инфицированных. За сутки в регионе заболели коронавирусом 2 жителей. За все время пандемии скончались 5 человек, выздоровели 49 пациентов. Впервые COVID-19 обнаружен был у двух пожилых женщин в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Хмельницкая область – 178 инфицированных. Минздрав зафиксировал 3 новых случая заражения в регионе за сутки. Среди всех инфицированных 18 детей и 18 медицинских работников. Выздоровели за все время пандемии в области 53 больных. Впервые коронавирус обнаружен в регионе 27 марта.

Херсонская область – 161 инфицированный. Минздрав подтвердил два новых заражения за сутки. По данным властей, всего в области зарегистрированы 2 летальных случая болезни и 80 выздоровлений. Впервые инфицированные выявлены в Херсоне 25 марта.

Сумская область – 154 инфицированных. Минздрав не подтвердил новых заражений коронавирусом в регионе за сутки. Впервые случаи болезни зарегистрированы в Сумах 25 марта.

Донецкая область – 100 инфицированных. По данным Минздрава, ситуация с заболеваемостью в регионе за сутки не изменилась. Всего в регионе зарегистрированы 3 летальных случая от коронавируса и 22 выздоровления. Первая информация о заболевших в регионе сообщалась 18 марта. На оккупированной территории за сутки заразились 3 жителей, всего выявлен 181 случай болезни. За все время там скончались от коронавируса 5 человек и 27 вылечились.

Черниговская область – 77 инфицированных. Минздрав сообщил о 4 выявленных за сутки случаях заражения. Первые данные о коронавирусе в регионе появились 26 марта.

Луганская область – 42 инфицированных. Новых заболевших в регионе за сутки не обнаружено. За все время пандемии 14 жителей выздоровели, 24 проходят лечение. Впервые инфицированные в области зарегистрированы 25 марта.