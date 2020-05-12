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В Україні вже 27 прикордонників захворіли COVID-19

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 10:41
В Україні вже 27 прикордонників захворіли COVID-19
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Загалом у Державній прикордоній службі від коронавірусу одужали 4 особи

Наразі в Україні коронавірусну інфекцію підтверджено у 27 прикордонників. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, у результаті тестування працівників Державної прикордонної служби України на коронавірус було зареєстровано 27 позитивних ПЛР-тестів. Однак із загальної кількості інфікованих вірусом прикордонників 4 особи вилікувались від хвороби та ще 23 людини продовжують лікування.

Як зазначається, під наглядом медиків перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб знаходяться на самоізоляції, решта - ізольовані у підрозділах чи обсерваторіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще у трьох працівників прикордонної служби підтвердилась коронавірусна інфекція. Інфекція була зафіксована у прикордонників з Закарпатської, Житомирської та Одеської області.

Також у Збройних силах України за минулу добу, 11 травня, підтвердили ще п'ять випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

Крім того, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора.

Теги Новини України пограничникиКоронавірус
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