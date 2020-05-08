Коронавирусная инфекция подтвердилась еще у трех пограничников

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В целом в Государственной прикордоній службе было выявлено 23 случая инфицирования болезнью

По состоянию на сегодня еще у трех сотрудников пограничной службы подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

Как сообщается, коронавирус был зафиксирован у пограничников из Закарпатской, Житомирской и Одесской области. В общем в результате тестирования работников Государственной пограничной службы было выявлено 23 случая инфицирования болезнью, из них выздоровели 4 человека и еще 19 продолжают лечение.

Кроме того, под наблюдением медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваториях.

Напомним, Консультативная миссия Европейского союза в Украине предоставила украинским пограничникам средства индивидуальной защиты в рамках помощи для борьбы с коронавирусом.

Также ранее сообщалось, что за сутки было зарегистрировано два новых случая заболевания коронавирусом у представителей Государственной пограничной службы Украины с Закарпатской и Сумской области.