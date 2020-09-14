В Украине 2462 новых случая коронавируса

По состоянию на 14 сентября в Украине выявили небольшой спад числа новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 2462 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Тернопольской областях.
Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
С начала пандемии в стране подтвердили 156 797 случаев коронавируса, 3211 смертей, 69 543 выздоровления.
В частности, за минувшие сутки умерли 33 человека, а также 650 выздоровели.
Больше всего заражений в Тернопольской области (+352), Харьковской области (+269), Одесской области (+205), Киеве (+168), Львовской области (+143).
Киев является антилидером по числу зараженных - 17 429 случаев.
Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
В частности, с сегодняшнего дня Киев вошел в "оранжевую зону" карантина.
Отметим, Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией.