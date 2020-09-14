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В Украине 2462 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 14 сентября в Украине выявили небольшой спад числа новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 2462 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Тернопольской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране подтвердили 156 797 случаев коронавируса, 3211 смертей, 69 543 выздоровления.

В частности, за минувшие сутки умерли 33 человека, а также 650 выздоровели.

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Больше всего заражений в Тернопольской области (+352), Харьковской области (+269), Одесской области (+205), Киеве (+168), Львовской области (+143).

Киев является антилидером по числу зараженных - 17 429 случаев.

Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

В частности, с сегодняшнего дня Киев вошел в "оранжевую зону" карантина.

Отметим, Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией.

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