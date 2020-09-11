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Минздрав обновил список стран "красной" зоны: что изменилось

Киев, Пятница 11 сентября 2020 12:00
Минздрав обновил список стран "красной" зоны: что изменилось
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в "зеленой зоне".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В "зеленую зону" входят: Россия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Великобритания, Польша, Венгрия, Канада, Германия, Литва, Беларусь, Греция, Грузия и Египет.

В "красной зоне" остаются: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.

Отметим, что на прошлой неделе Румыния была еще в "красной зоне", а сегодня ее добавили в "зеленую зону".

Напомним, 10 сентября Киев попал в "оранжевую зону" карантина. Олег Рубан заявил, что Киев попал в "оранжевую зону" адаптивного карантина из-за регистрации более 125 случаев на 100 тысяч населения.

Кроме того, 10 сентября в Украине обновили зоны адаптивного карантина. В "красной зоне" остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Отметим, в Украине впервые более 3 тысяч новых случаев коронавируса.

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