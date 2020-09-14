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В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

Киев, Понедельник 14 сентября 2020 07:00
В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В понедельник, 14 сентября, вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красная зона"

  • город Чоп Закарпатской области;
  • города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • город Дубно Ровенской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Заліщіцький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольская и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукський район Харьковской области;
  • город Славута и Волочиский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • город Черновцы, Герцеївський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области
  • город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Запрещается работа общественного транспорта; посещение школ, университетов; деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

"Оранжевая зона"

В "оранжевую зону" вошли Киев, Винница, Харьков, Сумы, Хмельницкий, Ужгород и Львов.

Запрещается: работа хостелов, турбаз и т. п (кроме отелей); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета 1 человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; принятие новых изменений в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

"Желтая зона"

В эту зону вошли Луцк, Житомир, Одесса, Ровно, Купянск, Конотоп, Черкассы, Чернигов.

Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые придают "кризисные" услуги.

"Зеленая зона"

Обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время проведения массовых мероприятий (1 человек на 5 кв. м); соблюдения дистанции во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (заполненность 50% мест); перевозка людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией.

Также в стране обновили зоны адаптивного карантина. В "красной зоне" остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

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