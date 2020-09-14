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Киев вводит ограничения "оранжевой зоны" карантина: что запрещено

Киев, Понедельник 14 сентября 2020 08:10
Киев вводит ограничения "оранжевой зоны" карантина: что запрещено
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

С сегодняшнего дня, 14 сентября, Киев вошел в "оранжевую зону" карантина. В связи с этим в столице вводят новые ограничения.

Соответствующее решение накануне было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно требованиям "оранжевой зоны" вводятся следующие ограничения:

  • проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек с учетом не более одного человека на 10 квадратных метров площади здания;
  • запрет работы учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
  • посещение занятий в профессиональных и высших учебных заведениях группами не более 20 человек;
  • больницы временно ограничивают плановые госпитализации, кроме медпомощи беременным, новорожденным, онкобольным и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
  • запрет работы спортивных залов и фитнес-центров, кроме тех, которые смогут обеспечить размещение не более одного человека на 10 квадратных метров;
  • запрет приема детей в заведения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в столице и пригороде;
  • перевозка пассажиров осуществляется в количестве 50% мест для сидения.

Также РБК-Украина писало, что школы Киева не планируют переводить на дистанционное обучение.

Напомним, в "красную зону" карантина Украины попали населенные пункты из 11 областей, а также три областных центра - Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

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