В Україні 2462 нових випадки коронавірусу

Станом на 14 вересня в Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 2462 людини. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Тернопільській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії в країні підтвердили 156 797 випадків коронавірусу, 3 211 смертей, 69 543 одуження.

Зокрема, за минулу добу померли 33 людини, а також 650 одужали.

Найбільше заражень в Тернопільській області (+352), Харківській області (+269), Одеській області (+205), Києві (+168), Львівській області (+143).

Київ є антилідером за кількістю заражених - 17 429 випадків.

Нагадаємо, в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.

Зокрема, з сьогоднішнього дня Київ увійшов до "помаранчевої зони" карантину.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі складною епідеміологічною ситуацією.