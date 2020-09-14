ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні 2462 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

Станом на 14 вересня в Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 2462 людини. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Тернопільській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії в країні підтвердили 156 797 випадків коронавірусу, 3 211 смертей, 69 543 одуження.

Зокрема, за минулу добу померли 33 людини, а також 650 одужали.

Популярні новини

Найбільше заражень в Тернопільській області (+352), Харківській області (+269), Одеській області (+205), Києві (+168), Львівській області (+143).

Київ є антилідером за кількістю заражених - 17 429 випадків.

Нагадаємо, в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.

Зокрема, з сьогоднішнього дня Київ увійшов до "помаранчевої зони" карантину.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі складною епідеміологічною ситуацією.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус