В Украине в 2019 расширят программу строительства жилья для военнослужащих

Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Будет строится также штатное должностное жилье

В Украине в 2019 году будет продолжена программа строительства жилья для военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Он сообщил, что в 2019 году планируется продолжение программы президента Украины по строительству общежитий для военнослужащих.

"В этом году мы расширяем эту программу и будем строить общежития не только для военнослужащих контрактной службы, холостых, но и для женатых, отдельно для сержантского состава, а также штатное должностное жилье", - заявил он.

Он также отметил, что военнослужащие 92-й бригады в получат 80 квартир и около 400 мест для военнослужащих контрактной службы.

"Мы почти полностью обеспечиваем эту бригаду штатным должностным жильем. То есть военный, пока служит в этой бригаде, имеет возможность проживать в квартире или в общежитии, или возможность снимать жилье и получать за это компенсацию от государства", - рассказал министр.

Напомним, в ноябре Верховная рада Украины поддержала решение о повышении выплат украинским военнослужащим. Денежное обеспечение вырастет уже с начала 2019 года.

Позже стало известно, что зарплата украинских военнослужащих с 1 января 2019 года выросла в среднем на 30%. Больше всего зарплата вырастет у военных, имеющих выслугу 20 лет - их должностные оклады превысят 20 000 гривен. В частности, почти на 6,8 тыс. гривен увеличится зарплата у командира бригады - военнослужащие на этих должностях будут получать ежемесячно почти 24,7 тыс. гривен.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины согласовал перечень земельных участков, на которых построят жилье для пограничников и их семей.