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Стали известны суммы повышенных зарплат украинских военных

Новости » Общество    03.01.2019 - 23:18
Стали известны суммы повышенных зарплат украинских военных
Фото: военные ВСУ (РБК-Украина / Виталий Носач)

Больше всего зарплата с 1 января выросла у командира бригады

Зарплата украинских военнослужащих с 1 января 2018 года выросла в среднем на 30%. Об этом свидетельствуют данные в сравнительной таблице, которое распространила пресс-служба 72 отдельной механихованои бригады (омбр) имени Черных Запопрожцев, передает РБК-Украина.

В частности, если раньше водитель получал 7300 гривен, то теперь уже за этот январь он получит 10 167 гривен. Наводчик и пулеметчик, получавших ранее 7623 гривны, теперь будут ежемесячно 10 181 гривны - более чем на 2,5 тысячи больше.

Что касается других должностей, то они будут иметь повышение выплат при выслуге определенного количества лет. В частности, для механка-водителя, старшего водителя и гранатометчика выслуга составляет 1 год. Для командиров отделения, боевой машины и танка выслуга составляет 2 года. Аналогичный срок - у главного сержанта взвода и роты.

Командиры взвода (выслуга 5 лет) и роты (10 лет) будут получать 13 945 гривен и 15 379 гривен соответственно.

Но больше всего зарплата вырастет у военных, имеющих выслугу 20 лет - их должностные оклады достигнут выше 20 000 гривен. В частности, почти 6,8 тыс. гривен увеличится зарплата у командира бригады - военнослужащие на этих должностях будут получать ежемесячно почти 24,7 тыс. гривен.

Стали известны суммы повышенных зарплат украинских военных

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что начиная с 2019 контрактники Вооруженных сил Украины будут получать повышенную заработную плату - минимум 10 тыс. гривен.

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