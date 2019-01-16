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В Україні в 2019 розширять програму будівництва житла для військовослужбовців

Новини » Політика    16.01.2019 - 21:09
В Україні в 2019 розширять програму будівництва житла для військовослужбовців
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Також буде будуватися штатне посадове житло

В Україні у 2019 році буде продовжена програма будівництва житла для військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Він повідомив, що в 2019 році планується продовження програми президента України з будівництва гуртожитків для військовослужбовців.

"У цьому році ми розширюємо цю програму і будемо будувати гуртожитки не тільки для військовослужбовців контрактної служби, холостих, але і для одружених, окремо для сержантського складу, а також штатне посадове житло", - заявив він.

Він також зазначив, що військовослужбовці 92-ї бригади в отримають 80 квартир і близько 400 місць для військовослужбовців контрактної служби.

"Ми майже повністю забезпечуємо цю бригаду штатним посадовим житлом. Тобто військовий, поки служить в цій бригаді, має можливість проживати в квартирі або в гуртожитку, або можливість знімати житло і отримувати за це компенсацію від держави", - розповів міністр.

Нагадаємо, у листопаді Верховна рада України підтримала рішення про підвищенні виплат українським військовослужбовцям. Грошове забезпечення зросте вже з початку 2019 року.

Пізніше стало відомо, що зарплата українських військовослужбовців з 1 січня 2019 року зросла в середньому на 30%. Найбільше зарплата зросте у військових, які мають вислугу 20 років - їх посадові оклади перевищать 20 000 гривень. Зокрема, майже на 6,8 тис. гривень збільшиться зарплата у командира бригади - військовослужбовці на цих посадах будуть отримувати щомісяця майже 24,7 тис. гривень.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України погодив перелік земельних ділянок, на яких побудують житло для прикордонників та їх сімей.

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