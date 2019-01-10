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Кабмин согласовал строительство жилья для военных в пяти городах

Новости » Общество    10.01.2019 - 15:46
Кабмин согласовал строительство жилья для военных в пяти городах
Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

Правительство выделило землю под жилье для пограничников

Кабинет министров Украины согласовал перечень земельных участков, на которых построят жилье для пограничников и их семей. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, под строительство жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы и членов их семей выделяются участки, которые относятся к землям обороны:

  • Киев, улица Светлая, 6;
  • Львов, улица Владимира Великого, 23, 25;
  • Мостиска (Львовская область), улица Ярослава Мудрого, 113;
  • Луцк, улица Стрелецкая, 6;
  • Белгород-Днестровский (Одесская область), улица Воинской славы (Энгельса), 14.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в ноябре Верховная рада Украины поддержала решение о повышении выплат украинским военнослужащим. Денежное обеспечение вырастет уже с начала 2019 года.

Позже стало известно, что зарплата украинских военнослужащих с 1 января 2019 года выросла в среднем на 30%. Больше всего зарплата вырастет у военных, имеющих выслугу 20 лет - их должностные оклады превысят 20 000 гривен. В частности, почти на 6,8 тыс. гривен увеличится зарплата у командира бригады - военнослужащие на этих должностях будут получать ежемесячно почти 24,7 тыс. гривен.

 

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