Кабмин согласовал строительство жилья для военных в пяти городах

Правительство выделило землю под жилье для пограничников
Кабинет министров Украины согласовал перечень земельных участков, на которых построят жилье для пограничников и их семей. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, под строительство жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы и членов их семей выделяются участки, которые относятся к землям обороны:
Фото: распоряжение Кабмина
Напомним, в ноябре Верховная рада Украины поддержала решение о повышении выплат украинским военнослужащим. Денежное обеспечение вырастет уже с начала 2019 года.
Позже стало известно, что зарплата украинских военнослужащих с 1 января 2019 года выросла в среднем на 30%. Больше всего зарплата вырастет у военных, имеющих выслугу 20 лет - их должностные оклады превысят 20 000 гривен. В частности, почти на 6,8 тыс. гривен увеличится зарплата у командира бригады - военнослужащие на этих должностях будут получать ежемесячно почти 24,7 тыс. гривен.