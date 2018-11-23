Рада поддержала повышение выплат военным

Фото: военные на параде в Киеве 24.08 (РБК-Украина/Виталий Носач)

Выплаты украинским военным вырастут с 1 января

Верховная рада Украины поддержала решение президента о повышении выплат украинским военнослужащим. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в пятницу, 23 ноября, во время встречи со студентами в Киеве, передает РБК-Украина.

В частности, денежное обеспечение военных в Украине вырастет уже с начала 2019 года.

"Сегодня парламент поддержал мое решение о повышении денежного обеспечения военных с 1 января 2019 года. Это достойная мотивация и оплата труда украинского воина", - сказал Порошенко.

Напомним, в сентябре 2018 года президент Петр Порошенко поручил правительству предусмотреть в государственном бюджете на 2019 год повышение денежного обеспечения военнослужащих Украины на 30%.

Отметим, Рада сегодня, 23 ноября, поддержала во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Документ во втором чтении в целом поддержали 240 нардепов.

Как прокомментировала министр финансов Украины Оксана Маркарова, бюджет-2019 отвечает запросам на социальную защиту, оборону и дальнейшее внедрение реформ. В частности, на оборону и безопасность в 2019 году заложено почти 212 млрд гривен. Из этой суммы почти 112 млрд гривен направляются на зарплаты военнослужащим и полицейским, на развитие вооружения и военной техники - 30,2 млрд гривен, на жилье для военных - 1,8 млрд гривен.