В Украине в 14 областях начались дорожные работы

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора".

Сообщается, по состоянию на 20 февраля 2020 года начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

"Рекордно ранний старт обусловлен благоприятными для дорожных работ погодными условиями и значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенных торгов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что работы начаты в Винницкой области в рамках строительства транснационального транспортного коридора GO Highway М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка на трех участках.

Напомним, в Киеве на Северном мосту, в связи с ремонтными работами, частично ограничат движение с 20:00 21 февраля до 20:00 23 февраля в направлении станции метро "Почайна". Как сообщается, дорожники проведут текущий ремонт деформационного шва в первой полосе движения в направлении станции метро "Почайна".

Ранее сообщалось, что на мосту Патона в ближайшее время будет запрещено движение крайними правыми полосами и полосой реверсивного движения.