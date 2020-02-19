В Киеве на мосту Патона запретили проезд грузовикам

Иллюстративное фото (facebook.com/kyivtrafficmanagement)

Новую схему движения на мосту будут внедрять в несколько этапов

В Киеве на мосту имени Патона запретили проезд грузовиков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КП "Центр организации дорожного движения" Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Как отмечается, новую схему движения на мосту будут внедрять в несколько этапов. На первом - запретят проезд грузовиков весом более 3,5 тонны.

"Ради снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности на путепроводе внедряется новая схема организации дорожного движения", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что с 10 февраля на мосту Патона ограничено движение на нескольких полосах, а для грузовиков мост вообще закроют. Ограничения связанные с началом обследования конструкций для оценки уровня деградации и дефектов.

Напомним, планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп. Развязки будут строить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР. Ожидается, что развязки обеспечат разгрузку транспортных узлов и улучшат безопасность в местах концентрации транспорта на подходах к Киеву.