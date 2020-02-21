ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение

Новости » Транспорт     21.02.2020 - 11:40
В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение
Фото: Северный мост (lookmytrips.com/Roma Barabash)

Ограничения будут действовать с 20:00 21 февраля до 20:00 23 февраля

В Киеве Северном мосту, в связи с ремонтными работами, частично ограничат движение с 20:00 21 февраля до 20:00 23 февраля в направлении станции метро "Почайна". Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Как сообщается, дорожники проведут текущий ремонт деформационного шва в первой полосе движения в направлении станции метро "Почайна".

Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено.

"Чтобы меньше влиять на трафик, ремонт проведут на выходных", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на мосту Патона в ближайшее время будет запрещено движение крайними правыми полосами и полосой реверсивного движения.

Напомним, для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона на путепроводе внедряют новую схему организации дорожного движения.

РБК-Украина сообщало, что ранее на мосту Патона запретили проезд грузовиков.

У пассажирки поезда Киев-Москва подозревают коронавирус Массовые мероприятия в Киеве прошли без нарушений
Новости Украины КиевКиевограничение движенияЮжный мост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь