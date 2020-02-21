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В Україні в 14 областях почалися дорожні роботи

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Рекордно ранній старт зумовлено сприятливими для дорожніх робіт погодними умовами

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розпочало роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укравтодору".

Повідомляється, станом на 20 лютого 2020 року розпочато роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях України.

"Рекордно ранній старт зумовлено сприятливими для дорожніх робіт погодними умовами та значним обсягом проведених підготовчих робіт, розробленої проєктної документації і проведених торгів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що роботи розпочаті у Вінницький області в рамках будівництва транснаціонального транспортного коридору GO Highway М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка на трьох ділянках.

Нагадаємо, у Києві на Північному мосту, у зв’язку з ремонтними роботами, частково обмежать рух із 20:00 21 лютого до 20:00 23 лютого у напрямку станції метро "Почайна". Як повідомляється, дорожники проведуть поточний ремонт деформаційного шва у першій смузі руху у напрямку станції метро "Почайна".

Раніше повідомлялося, що на мосту Патона найближчим часом буде заборонено рух крайніми правими смугами та смугою реверсивного руху.

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