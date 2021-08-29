Фото: Украина завоевала уже десять золотых медалей на Паралимпиаде (GettyImages)

Украинские спортсмены Оксана Зубковская и Роман Полянский завоевали "золото" на Паралимпиаде-2020. Теперь Украина имеет десять золотых медалей на своем счету.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Паралимпиады.