ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина завоевала уже десять золотых медалей на Паралимпиаде

Новина українською →
Токио, Воскресенье 29 августа 2021 08:10
Украина завоевала уже десять золотых медалей на Паралимпиаде Фото: Украина завоевала уже десять золотых медалей на Паралимпиаде (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские спортсмены Оксана Зубковская и Роман Полянский завоевали "золото" на Паралимпиаде-2020. Теперь Украина имеет десять золотых медалей на своем счету.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Паралимпиады.

В частности, легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала "золото" по прыжкам в длину (Т12), показав результат в 5,54 метра.

Кроме того, Роман Полянский одержал победу в академической гребле на 2000 метров класса PR1.

Наш спортсмен обогнал соперников на 12 секунд и взял "золото" с результатом 9.48.78 мин.

Так, завоевав уже 10 золотых медалей на Паралимпиаде-2020, наша сборная находится в топ-5 общего зачета.

Украина завоевала уже десять золотых медалей на Паралимпиаде

Напомним, украинские спортсмены 28 августа завоевали три "золота" на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Так, Елизавета Мерешко победила в заплыве на 100 м брассом, а Денис Дубров занял первое место в индивидуальной комплексной гонке на 200 метров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Итоги дня
Итоги дня
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед