Фото: Україна здобула вже десять золотих медалей на Паралімпіаді (GettyImages)

Українські спортсмени Оксана Зубковська і Роман Полянський вибороли "золото" на Паралімпіаді-2020. Тепер Україна має десять золотих медалей на своєму рахунку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Паралімпіади.