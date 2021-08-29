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Україна здобула вже десять золотих медалей на Паралімпіаді

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Токіо, Неділя 29 серпня 2021 08:10
Україна здобула вже десять золотих медалей на Паралімпіаді Фото: Україна здобула вже десять золотих медалей на Паралімпіаді (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські спортсмени Оксана Зубковська і Роман Полянський вибороли "золото" на Паралімпіаді-2020. Тепер Україна має десять золотих медалей на своєму рахунку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Паралімпіади.

Зокрема, легкоатлетка Оксана Зубковська виборола "золото" зі стрибків у довжину (Т12), показавши результат в 5,54 метра.

Крім того, Роман Полянський здобув перемогу в академічному веслуванні на 2000 метрів класу PR1.

Наш спортсмен обігнав суперників на 12 секунд і взяв "золото" з результатом 9.48.78 хв.

Так, виборовши вже 10 золотих медалей на Паралімпіаді-2020, наша збірна перебуває в топ-5 загального заліку.

Україна здобула вже десять золотих медалей на Паралімпіаді

Нагадаємо, українські спортсмени 28 серпня завоювали три "золота" на Паралімпіаді-2020 в Токіо.

Так, Єлизавета Мерешко перемогла в запливі на 100 м брасом, а Денис Дубров посів перше місце в індивідуальній комплексній гонці на 200 метрів.

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