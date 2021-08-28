Украина завоевала еще две золотые медали на Паралимпиаде
Фото: Украинцы получили еще две золотые медали на Паралимпиаде (twitter.com/ParaAthletics)
Украинские спортсмены получили еще две медали на Паралимпиаде-2020 в Токио. Два "золота" завоеваны в плавании.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Паралимпиады.
В частности, обладателем золотой медали стал Евгений Богодайко на дистанции 100 метров брассом (класс - S6).
Кроме того, Максим Крипак победил на дистанции 100 метров (класс S10) вольным стилем, установив новый мировой рекорд.
В командном зачете Украина находится на шестом месте: шесть золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Напомним, 27 августа украинская спортсменка Анна Стеценко завоевала третье "золото" на Паралимпиаде-2020. Она одержала победу на дистанции 400 метров вольным стилем.