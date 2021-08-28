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Украина завоевала еще две золотые медали на Паралимпиаде

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Суббота 28 августа 2021 12:13
Украина завоевала еще две золотые медали на Паралимпиаде Фото: Украинцы получили еще две золотые медали на Паралимпиаде (twitter.com/ParaAthletics)
Автор: Александр Белоус

Украинские спортсмены получили еще две медали на Паралимпиаде-2020 в Токио. Два "золота" завоеваны в плавании.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Паралимпиады.

В частности, обладателем золотой медали стал Евгений Богодайко на дистанции 100 метров брассом (класс - S6).

Кроме того, Максим Крипак победил на дистанции 100 метров (класс S10) вольным стилем, установив новый мировой рекорд.

В командном зачете Украина находится на шестом месте: шесть золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Украина завоевала еще две золотые медали на Паралимпиаде

Напомним, 27 августа украинская спортсменка Анна Стеценко завоевала третье "золото" на Паралимпиаде-2020. Она одержала победу на дистанции 400 метров вольным стилем.

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