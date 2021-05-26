Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до октября

Документ временно ограничивает доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт.

Таким образом, запрещается импорт из Беларуси и России, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Постановлением аннулируются результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

"Оператору системы передачи возместить победителям аукциона денежные средства, уплаченные за пропускную способность, которая распределена на годовых аукционах на 2021 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества", - говорится в документе.

Стоит отметить, что во время заседания комиссии происходил пикет активистов "Демократической сокиры" с требованием полного запрета импорта из диктаторских режимов.

Также за полное закрытие импорта выступили народные депутаты МФО "Чистая Энергия" и ряд членов энергетического комитета парламента.