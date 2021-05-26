Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до октября

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Ограничение будет действовать до 1 октября 2021 года.
Решение принято во время заседания регулятора 26 мая, которое транслировалось в Youtube.
Документ временно ограничивает доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт.
Таким образом, запрещается импорт из Беларуси и России, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.
Постановлением аннулируются результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.
"Оператору системы передачи возместить победителям аукциона денежные средства, уплаченные за пропускную способность, которая распределена на годовых аукционах на 2021 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества", - говорится в документе.
Стоит отметить, что во время заседания комиссии происходил пикет активистов "Демократической сокиры" с требованием полного запрета импорта из диктаторских режимов.
Также за полное закрытие импорта выступили народные депутаты МФО "Чистая Энергия" и ряд членов энергетического комитета парламента.
Напомним, в апреле Верховная рада одобрила закон, который предоставляет НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным перетокам.
Отметим, запрет на импорт электроэнергии с территории России и Беларуси, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, действовал с апреля до конца 2020 года.
17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народных депутатов.
Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 закончило с убытком 27,5 грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.
В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.