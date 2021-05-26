Україна заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії до жовтня

Документ тимчасово обмежує доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт.

Таким чином, забороняється імпорт з Білорусі та Росії, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Постановою анулюються результати річних аукціонів, на яких розподілено пропускну спроможність на 2021 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

"Оператору системи передачі відшкодувати переможцям аукціону кошти, сплачені за пропускну спроможність, що розподілена на річних аукціонах на 2021 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства", - йдеться в документі.

Варто зазначити, що під час засідання комісії відбувався пікет активістів "Демократичної сокири" з вимогою повної заборони імпорту з диктаторських режимів.

Також за повне закриття імпорту виступили народні депутати МФО "Чиста Енергія" та ряд членів енергетичного комітету парламенту.