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Регулятор запретил импорт электроэнергии из России

Новости » Финансовый кризис 2020     08.04.2020 - 18:00
Регулятор запретил импорт электроэнергии из России
Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Результаты предыдущих аукционов на 2020 год отменены

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества. Об этом сообщается на сайте комиссии.

В частности, комиссия решила:

  • аннулировать все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества;
  • возместить денежные средства, уплаченные за пропускную способность, которая была распределена на годовых аукционах на 2020 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества;
  • осуществлять в полном объеме уменьшения распределенной пропускной способности межгосударственного сечения в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества;
  • ограничить доступную пропускную способность, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества до 0 МВт

Этим решением НКРЭКУ также внесены изменения на внутреннем рынке на период действия карантина или ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавірусної болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены.

Как сообщало РБК-Украина, Беларусь и Россия создают единый энергорынок. В частности, 2 апреля палата представителей национального собрания Беларуси утвердила проект закона относительно формирования единого электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 апреля 2020 года ввел спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России.

На пороге блекаута: чем Украине грозит кризис в энергетике Беларусь и Россия создают единый энергорынок
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