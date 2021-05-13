ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский подписал закон, требующий от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России

Новина українською →
Киев, Четверг 13 мая 2021 09:25
Зеленский подписал закон, требующий от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России Фото: Владимир Зеленский (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси (№ 1396-І).

Об этом говорится на сайте президента.

Проект закона был принят Верховной радой 15 апреля. Закон обеспечит сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого комиссия должна аннулировать все итоги аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из России и Беларуси.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых 3 месяца, расходы на импорт превысили 950 млн грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика Владимир Зеленский электроэнергия из РФ
NEWS
Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались
Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным