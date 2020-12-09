Экспорт электроэнергии из Украины вдвое превысил импорт

Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суммарный объем экспорта электроэнергии в Украину по итогам 11 месяцев 2020 года превышает импорт вдвое (4 424,7 млн кВт·ч против 2 156,1 млн кВт·ч). В то же время в ноябре импорт электроэнергии из Европы продолжил тенденцию к росту (+21%), тогда как объемы экспорта начали сокращаться (-4%).

Об этом сообщает пресс-служба "Укренерго".

По данным пресс-службы, объемы экспорта электроэнергии в ноябре уменьшились на 18,5 млн кВт·ч по отношению к предыдущему месяцу до 478,9 млн кВт·ч

В ноябре наибольшие объемы экспорта из "острова Бурштынской ТЭС" были в Венгрию (212,7 млн кВт·ч) и Румынию (129,7 млн кВт·ч).

Экспорт электроэнергии в направлениях России и Беларуси не осуществлялся.

Импорт электроэнергии в ноябре 2020 года осуществлялся исключительно из стран Европы в зону "острова Бурштынской ТЭС". В зоне ОЭС Украины (из России, Беларуси и Молдовы) импорт отсутствует.

Общий объем импорта в ноябре увеличился на 27,8 млн кВт·ч по сравнению с предыдущим месяцем до 156,6 млн кВт·час. Наибольший рост импорта с "острова Бурштынской ТЭС" произошел в направлении Словакии (+40 млн кВт·ч), из этой же страны в ноябре были и крупнейшие объемы импорта (145,2 млн кВт·ч) и по итогам 11 месяцев 2020 года (1 355,5 млн кВт·ч).

Напомним, экспорт электроэнергии из Украины в сентябре 2020 года составил 467,6 млн кВт∙ч, что в 2,7 раза больше, чем в августе. Вместе с тем, данный показатель меньше на 40% по объем экспорта в марте 2020 года, до введения карантинных ограничений.

Отметим, с апреля 2020 года НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии с территории России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.