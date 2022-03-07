Украина выйдет из войны победителем, - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что верит в победу Украины в войне с Россией. Он отметил масштабы сопротивления украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Он считает, что цена войны станет невыносимой, и президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры.
"Считаю, что Украина победит... Уже в течение десяти дней больше всего впечатляет сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли себе представить", - заявил он.
Ле Дриан выразил уверенность, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут удерживать Путина от дальнейшей агрессии.
Напомним, 6 марта президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили безопасность ядерных объектов.
Отметим, беседа лидеров состоялась сразу после разговора Макрона с Путиным.
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