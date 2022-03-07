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Украина выйдет из войны победителем, - глава МИД Франции

Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что верит в победу Украины в войне с Россией. Он отметил масштабы сопротивления украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он считает, что цена войны станет невыносимой, и президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры.

"Считаю, что Украина победит... Уже в течение десяти дней больше всего впечатляет сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли себе представить", - заявил он.

Ле Дриан выразил уверенность, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут удерживать Путина от дальнейшей агрессии.

Напомним, 6 марта президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили безопасность ядерных объектов.

Отметим, беседа лидеров состоялась сразу после разговора Макрона с Путиным.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину