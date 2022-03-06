Макрон поговорил с Зеленским: обсудили защиту ядерных объектов
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сразу же после разговора с президентом РФ Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Франции.
Сообщается, что после обмена мнениями Эммануэля Макрона и Владимира Путина по поводу необходимости работ по защите и охране АЭС Украины, президент Франции подтвердил абсолютную необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных объектов.
Также президент Украины и президент Франции обсудили общую ситуацию в стране. И Эммануэль Макрон сообщил, что остается внимательным к нуждам Украины. А Франция будет и в будущем наращивать свою поддержку в этой сфере.
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Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Путиным.
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