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Макрон поговорил с Зеленским: обсудили защиту ядерных объектов

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Франция, Воскресенье 06 марта 2022 22:33
Макрон поговорил с Зеленским: обсудили защиту ядерных объектов Макрон обсудил с Зеленским защиту ядерных объектов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сразу же после разговора с президентом РФ Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Франции.

Сообщается, что после обмена мнениями Эммануэля Макрона и Владимира Путина по поводу необходимости работ по защите и охране АЭС Украины, президент Франции подтвердил абсолютную необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных объектов.

Также президент Украины и президент Франции обсудили общую ситуацию в стране. И Эммануэль Макрон сообщил, что остается внимательным к нуждам Украины. А Франция будет и в будущем наращивать свою поддержку в этой сфере.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Путиным.

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