Україна вийде з війни переможцем, - глава МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що вірить у перемогу України у війні з Росією. Він відзначив масштаби опору українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Він вважає, що ціна війни стане нестерпною, і президент Путін в якийсь момент буде поставлений перед вибором: або отримати істотні наслідки для функціонування Росії, або почати переговори.

"Вважаю, що Україна переможе... Вже протягом десяти днів найбільше вражає опір України в таких масштабах, яких експерти не могли собі уявити", - заявив він.

Ле Дріан висловив упевненість, що західні санкції проти РФ в довгостроковій перспективі будуть утримувати Путіна від подальшої агресії.